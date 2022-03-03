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    YaşamAntalya'da hortum yıktı geçti! 'Çok büyük bir afet yaşadık'
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    Antalya'da hortum yıktı geçti! 'Çok büyük bir afet yaşadık'

    Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda çok sayıda ev ve sera zarar gördü, Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Serası hasar gören Mustafa Nacak "Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin zararımız var" dedi.

    • 03 Mart 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
    • 03 Mart 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
    1Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık

    Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu, hortum oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Merkez Camii minaresi de hortum nedeniyle müezzinin evinin üzerine devrildi.

    2BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK

    'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

    Merkez Camii'nin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, "Akşam saat 10 sıralarında büyük bir hortum ile patlama sesi geldi. Sonra içerideki kişileri çıkarmaya başladık.

    3Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık

    Minare yıkıldı. Alabildiğimiz eşyaları aldık. Arabalara koyduk. Çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Evin içerisinde köyün müezzini oturuyor. 2 küçük çocukları vardı. Onları ve eşini çıkardık. Çok büyük bir afet yaşadık" dedi.

    4ALLAH KUŞLARI KORUMUŞ

    'ALLAH KUŞLARI KORUMUŞ'

    Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. İsmail Nacak, "Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi alıp, götürdü. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Seraları hepsini götürdü. Cenab-ı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader" dedi.

    5Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık

    Serası hasar gören Mustafa Nacak ise "Akşam 9-10 arasında çok şiddetli fırtına oldu. Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin TL zararımız var" diye konuştu.

    6EVİMİZİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİK

    'EVİMİZİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİK'

    Hortum nedeniyle evi zarar gören Elif Kılınç da "Hortum çıkıp, camları her yeri kırıp geçirdi. Evimi böyle görünce şok geçirdik. Sabah erken geldik, tadilatını yaptırıyoruz. İçini temizleyip silip süpüreceğiz. Hortumun geçtiği her yerde hasar var" ifadelerini kullandı.

    7ANTALYAYA 126 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

    ANTALYA'YA 126 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

    Diğer yandan, kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece boyunca zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı araçlar, su birikintilerinin içinde kaldı.

    8Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezine son 24 saatte 126,84, Elmalı'ya 80, Kemer'e 77, Döşemealtı'na 76,4, İbradı'ya 65,6, Kepez'e 54 kilogram yağış düştü.

    9Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık

    Rüzgarın hızı Antalya Körfezi'nde 116,3, Manavgat'ta 101,5, Finike'de 92,2, Serik'te 91,1, Konyaaltı'nda 90,7, Alanya'da 87,8 kilometreye kadar ulaştı.

    10Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık
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    15Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık
    16Antalyada hortum yıktı geçti Çok büyük bir afet yaşadık
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