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GündemTartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı!
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Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı!

Tartışan çift yol ortasında araçtan indikten sora başka bir aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Çiftin 5 yaşındaki kızları ile çektirdikleri fotoğrafları görenlerin yüreklerini dağladı. Gülnar Hüseyinova'nın sosyal medya hesabından yaptığı, "Beddua etmem. Sadece dilerim. Kim kime ne yaşatırsa aynısını yaşasın" ile "Bir ölen geri gelmez bir de kaybolan güven" paylaşımları dikkat çekti.

• 27 Kasım 2023 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 10:57 • Son Güncelleme:
1Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

Kahreden kaza, önceki gün gece 01.00 sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. İlker Son (45), kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Gülnaz Hüseyinova (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı'nda yol ortasında durdurdu.

2Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

Sabah'ın haberine göre; Bir şeridi kapatan Son'un aracından inen Hüseyinova'ya aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki 35 FF 796 plakalı araç çarptı.

3Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

Kaza sesini duyar duymak araçtan isen İlker Son'a S.Ç'nin kullandığı 35 HVB 44 plakalı hafif ticari araç çarptı.

4Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Seferihisar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

5Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

Son ve Hüseyinova'nın birlikte yaşadıkları ve 5 yaşındaki bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

6BABASININ HER ŞEYİ O

BABASININ HER ŞEYİ O

Son ve Hüseyinova'dan geriye mutluluk pozları kaldı. Son ve Hüseyinova'nın 5 yaşındaki kızları Selin ile birlikte deniz kenarında çekildikleri ve yüzleri gülen fotoğrafları görenlerin yüreklerini dağladı.

7Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

Minik Selin, küçük yaşta yetim ve öksüz kaldı. Minik Selin'in 17 Kasım'da okulda adının yazılı olduğu kağıdı tutarken ve 10 Kasım'da yarısı Atatürk, yarısı kendi fotoğrafının birleşiminden oluşan fotoğraf karesini tutarken çekildiği fotoğraflar görenleri duygulandırdı.

8Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

İlker Son'un kızının fotoğrafının altına 'Babasının her şeyi o" şeklinde yorum yaptığı görüldü.

9SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gülnar Hüseyinova'nın sosyal medya hesabından yaptığı, "Beddua etmem. Sadece dilerim.

10Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı

Kim kime ne yaşatırsa aynısını yaşasın" ile "Bir ölen geri gelmez bir de kaybolan güven" paylaşımları dikkat çekti.