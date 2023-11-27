Tartışan çifte araç çarptı, geriye kalan fotoğraflar yürekleri dağladı!
Tartışan çift yol ortasında araçtan indikten sora başka bir aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Çiftin 5 yaşındaki kızları ile çektirdikleri fotoğrafları görenlerin yüreklerini dağladı. Gülnar Hüseyinova'nın sosyal medya hesabından yaptığı, "Beddua etmem. Sadece dilerim. Kim kime ne yaşatırsa aynısını yaşasın" ile "Bir ölen geri gelmez bir de kaybolan güven" paylaşımları dikkat çekti.
• 27 Kasım 2023 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 10:57 • Son Güncelleme: