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Uzmanlık eğitimi ile ilgili yeni karar! Resmen değişti, artık borç çıkarılmayacak...

Meclis'te kabul edilen düzenleme ile binlerce kişiye iyi haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan teşekkür ederek duyurdu. Bakan Koca “Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır” dedi.

08.04.2022 - 07:53 | | İHA
Uzmanlık eğitimi ile ilgili yeni karar! Resmen değişti, artık borç çıkarılmayacak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen yeni yasal düzenlemeye ilişkin  sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadelerini kullanarak, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti. "Uzmanlık eğitiminde adalet" başlığıyla açıklamalarda bulunan Koca, "Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır” ifadelerini kullandı.

HİZMET YÜKÜMLÜLĞÜ SONA ERDİ

Koca, Mecliste kabul edilen düzenlemeyle halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini ifade etti. Koca, "Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus) beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır” açıklamasında bulundu. Koca, "Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran; tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için yüce Meclisimize, ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

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