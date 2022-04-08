Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda görev değişimi

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Bu isimlerin yerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan yardımcılığına, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.