TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, katliamın 30’uncu yıl dönümünde Hocalı şehitlerini rahmetle yad ederek, Azerbaycan'a başsağlığı diledi. Şentop, "25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, Azerbaycan'ın Kura ve Aras ırmakları arasındaki cennet vatan toprağı Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde, Ermenistan askerlerinin düzenledikleri saldırıda; 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü bir gecede vahşice katledildi. Çocuk, kadın ve yaşlıları işkence ederek öldüren zalim ve korkaklar güruhu 8 aileyi tamamen yok etti ve 487 kişiyi ağır yaralayarak sakat bıraktı. 1275 kardeşimizi esir aldılar; esir alınanlardan 68’i kadın, 28’i çocuktu. Akıbetini bilemediğimiz 150 kardeşimiz ise bugün hala kayıptır" dedi.

Şentop, Hocalı katliamını her yıl dünyaya hatırlatmaya devam edeceklerini kaydederek, "Savaşmanın da vicdanı ve hukuku olduğuna inanan kadim bir medeniyetin mensupları olarak hafızalarımızda en ağır cezaya mahkum ettiğimiz bu katliama karşı, uluslararası toplum hala üç maymunu oynamaktadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıl önce meydana gelen Birinci Karabağ Savaşı’nda maruz kaldıkları vahşet ve katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni bir sayfa açmış ve böylece Hocalı katliamının acısına merhem olmaya çalışmıştır. Ancak buna rağmen hunharca katledilen masumların kaybı yüreğimizdeki sıcaklığını korumaktadır. Türkiye olarak 20'nci yüzyılın sonlarında, sözde uygar dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı, tarihin kara lekelerinden biri olarak asla unutmayacağız. Bütün insanlığın dersler çıkartması, 21'inci yüzyılda hortlayan barbarlığın trajediye dönüşen sonuçlarıyla vicdani muhasebe yapması ve başka Hocalılar yaşanmaması için bu acıyı her yıl dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Hocalı katliamında hayatını kaybeden ve vatanları için kahramanca savaşan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye; Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya daima devam edecektir" ifadesini kullandı.