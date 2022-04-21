TBMM Başkanı Şentop, satranç turnuvasında dereceye girenlere ödüllerini verdi

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te düzenlenen '23 Nisan Etkinlikleri Satranç Turnuvaları Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Şentop ile birlikte Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçer, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay yer aldı. Şentop, turnuvada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat hediye edildi.

Şentop, Türkiye Satranç Federasyonu ile geçen yıl başlattıkları iş birliğinin güçlenerek sürdüğünü belirterek, "Yurdumuzun dört bir tarafından iştirak eden çocuklarımızın satranca olan ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Meclis'imizin 102'nci yılında satranç turnuvasında çocuk ve gençlerimizin büyük bir coşkuyla buluşması, Türkiye'nin satranç yıldızlarının ortaya çıkması çok güzel bir tablodur" dedi.

Tören sonunda Meclis Halkla İlişkiler binası girişine kurulan 'bahçe satrancı' alanına geçen Şentop, törende dereceye giren sporcuların müsabakalarını seyretti.