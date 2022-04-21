Mavi Vatan'da dev tatbikat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan Tatbikatına canlı bağlantı ile katılarak, "Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevinden Mavi Vatan Tatbikatına canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan topraklarının, denizlerinin ve semalarının güvenliğini sağlamak, vatandaşların huzur içinde yaşamalarını temin etmek için gösterdikleri gayretlerden dolayı kuvvet komutanlarına teşekkür etti. Erdoğan, dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip millet olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına, ülkenin menfaatlerinin korunmasına hazır bir silahlı kuvvetlere sahip olduklarını kaydederek, "'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır. Kahraman ordumuz bir yandan sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifa ederken diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlandığı şekilde sürdürüyor. Mavi Vatan 2022 Tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisandan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız Karadeniz, Ege ve Doğu Akdenizdeki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız hamdolsun başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir" diye konuştu.

'KARANLIK SULARDA KAYBOLMAKTAN KURTARDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiyenin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmasının tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkı vermeye hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle, bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık."

'PRUVANIZ NETA, DENİZLERİNİZ SAKİN OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürütülen insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandığını bildirerek, "Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Bu vesileyle Pençe-Kilit Harekatında şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun ve esirgesin diyorum. Mavi Vatan 2022 Tatbikatını başarıyla icra eden deniz, kara, hava, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Denizcilerimize pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun diyorum" diye konuştu.