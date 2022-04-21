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Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

21.04.2022 - 15:38 | | Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)
Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ve beraberindeki heyeti Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Şeref defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından GAMER'e geçildi. Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye krizi, Rusya- Ukrayna savaşı ve insani yardımlar, terörizm, mali suçlar ve organize suçlarla mücadele ile kolluk eğitimi, düzensiz göç, afet yönetimi alanında iş birliği konuları ele alındı. Görüşmeye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da katıldı.

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