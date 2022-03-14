GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetSözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor
HaberlerSiyaset Haberleri Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor
ABONE OL

Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi.

14.03.2022 - 11:34 |
Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin devam ettiğini bildirdi.

Kalın, "Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi. Kalın paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yürüttüğü temaslarda çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

Sözcü Kalın: Türkiye savaşın sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Seçim barajı ile ilgili son dakika açıklaması!
İlgili Haber
Seçim barajı ile ilgili son dakika açıklaması!
Millet İttfakı'nda yeni kriz! Akşener üstünü çizdi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu...
İlgili Haber
Millet İttfakı'nda yeni kriz! Akşener üstünü çizdi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü vurgusu: Bütün dünya hayran kalacak
Sarıgül Diyarbakır’da; evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
İlgili Haber
Sarıgül Diyarbakır’da; evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi

Tarım ve Orman Bakan Kirişci: Çanakkale Zaferi vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir

Tarım ve Orman Bakan Kirişci: Çanakkale Zaferi vatan sevgisinin emsalsiz bir örneğidir

Bakanlıktan Göcek koylarını 'koruma' projesi

Bakanlıktan Göcek koylarını 'koruma' projesi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna topraklarına giren birliklerin yüzde 40’ı etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Bakanlıktan Göcek koylarını 'koruma' projesi

Bakanlıktan Göcek koylarını 'koruma' projesi

Sıradaki Haber
Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme! Tam 6 bin 99 ton...

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek gelişme! Tam 6 bin 99 ton...

Sıradaki Haber
TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

Sıradaki Haber