Millet İttfakı'nda yeni kriz! Akşener üstünü çizdi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu...

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinin detaylarını köşesine taşıdı. Selvi, "Akşener’in bu hamlesi iki tarafı keskin bıçak gibi. Nasıl? Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih ilan eden Meral Akşener’in güçlü desteği biliniyordu. Ancak bu “isimsiz aday” tarifi İmamoğlu’na da uymuyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’in, Türkiye’deki ilk ziyaretini İmamoğlu’na yapması, İngiliz Büyükelçi Chilcott’un karlı bir İstanbul günü İmamoğlu ile buluşması ABD-İngiltere’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu fikrinin oluşmasını sağlamıştı.

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı yarışında İmamoğlu lehine önemli bir destekti.

Ancak ünlü İngiliz dergisi The Economist’in, “Erdoğan’ın muhtemel rakibiyle tanışın” manşetiyle, Kılıçdaroğlu açısından önemli bir adım geldi.

Böylece muhalefetteki cumhurbaşkanlığı rekabeti Türkiye’nin dışına taşmış oldu.

Ama The Economist bence biraz acele etti. Çünkü Meral Akşener’den çok önemli bir hamle geldi.

AKŞENER’DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Akşener, “Biz Cumhurbaşkanlığı’na yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Yani Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici toparlayıcı... Bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz” dedi.

Oysa Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının siyasetten gelme olmasını, devleti bilmesi gerektiğini söylemişti. Oysa Akşener, “isimsiz” bir cumhurbaşkanı adayı önerdi.

İTTİFAK SAĞLANAMIYOR

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortaklarının ortak aday göstermesi koşuluyla aday olmak isteyeceğini söylemişti. Akşener’in açıklamasına, Temel Karamollaoğlu’nun itirazına, Ahmet Davutoğlu’nun beyanlarına bakınca Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ittifak olmadığını rahatça söyleyebiliriz.

Demem o ki The Economist bu manşeti atarken biraz acele etmiş.

İMAMOĞLU’NU ÇİZDİ Mİ?

Akşener’in bu hamlesi iki tarafı keskin bıçak gibi. Nasıl? Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih ilan eden Meral Akşener’in güçlü desteği biliniyordu. Ancak bu “isimsiz aday” tarifi İmamoğlu’na da uymuyor. Akşener’in bu açıklamasını görünce yoksa İmamoğlu’nu da çizdi mi diye düşünmekten kendimi alamadım. Çünkü Meral Akşener’in isimsiz cumhurbaşkanı adayı tarifi ile yeni bir durum ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılmayacağına inandığı için Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nu istemediği belli ama kimi istediği konusunda kafam karıştı.

ANTALYA IN, DAVOS OUT

DÜNYANIN ya da ülkelerin kaderlerini belirleyen anlaşmalar, imzalandığı yerlerin adıyla anılır. Lozan, Paris, Cenevre, Londra, Zürih, Versay, Montrö gibi. Bir de uluslararası konferanslara ev sahipliği yapan yerler vardır. Son zamanlarda dünya ekonomik forumunun toplandığı Davos gözdeydi. Bizim gündemimize Özal’la birlikte girmişti. Erdoğan’ın, “One minute” çektiği, “Bir daha Davos’a gelmem” diyerek terk ettiği yerdi Davos...

Ama son dönemlerde Davos eski cazibesini yitirmeye başladı. Hatta dünyanın savaşlarla, mülteci sorunlarıyla boğuştuğu, pandemi sürecinde hayatın durduğu bir dönemde Davos, fazla naif kalmakla eleştirilmeye başlamıştı.

DİPLOMASİNİN NABZI ATTI

* Tam da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın patlak verdiği bir sırada yapılan Antalya Diplomasi Forumu ise müthiş bir ilgi gördü. Zamanlaması da gündemi de yüzde yüz isabetli olunca diplomasinin nabzı Antalya’da attı.

* Böyle olunca dünyanın gözü Çavuşoğlu başkanlığında yapılan Lavrov ve Kuleba’nın görüşmesine çevrildi.

- Aynı zamanda Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın da katıldığı bir forum olması açısından dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN ÇARPICI MESAJLAR

* Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajlar çok önemliydi. “Dünya beşten büyüktür” diyerek BM Güvenlik Konseyi’nin yapısına isyan eden Erdoğan, “Güvenlik Konseyi sistemi iflas bayrağını çekmiştir” dedi.

* Dünyanın yüzde 40’ının temsil edildiği Rusya-Ukrayna Savaşı gibi, Ukrayna’dan kaçan sivillerin durumu gibi, Lavrov-Kuleba Zirvesi gibi, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın katılımı gibi dünyanın en önemli sorunlarına ev sahipliği yapan Antalya Diplomasi Forumu gerçeklerin konuşulduğu bir zemin olması hasebiyle fantezilerin ele alındığı Davos’tan daha etkili oldu.

TAM PUAN ALDI

* Obama ve Putin’in buluştuğu G-20 zirvesine ev sahipliği ile tam puan alan Antalya bu kez de Antalya Diplomasi Forumu ile dünya çapında bir marka oldu. Dünya Lideri olan Erdoğan’a ve çok tecrübeli bir Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’na Antalya Diplomasi Forumu’nu düzenlemek yakıştı. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum.