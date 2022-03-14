Scholz ilk kez Türkiye'ye geldi! İki liderden önemli mesajlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Sadece bölgesel değil dünya gündemini işgal eden Rusya Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk. Müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik. Rus ve Ukrayna Dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldiler. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Gündemimizdeki ikili ve diğer birçok meseleyi de değerlendirdik. G-20 üyesi ülkeler olarak ekonomik ortaklığımızı daha da ileriye taşımamız ortak menfaatimizedir. İkili ticaret hacmimiz 2021 yılında 41 milyar doları aşmış vaziyette bu rakamı kendileriyle de ifade ettim 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Almanya'nın hem Türkiye'nin gururu oldular. Bütün bunlarla beraber özellikle de eğitim, öğretim alanında İstanbul'daki Türk - Alman Üniversitesi bizim için çok önemli ciddi bir sıçrama tahtasıdır.

"ATEŞKES İÇİN HEMFİKİRİZ"

Scholz'ün açıklamaları şöyle; Türkiye'de olmaktan mutluyum. Şu anda Avrupa'da savaş yaşanan bir dönemde bir araya geliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Orada hayatlarını kaybeden insanları görünce endişe ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben bu saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. Ateşkes için hemfikiriz. Türkiye'nin katkıları olumlu. Özellikle Montrö Anlaşması uyarınca boğazların tarafların savaş gemisine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Artık sonuçların elde edilmesi ve silahların susması en önemlisi. Türkiye'de de iki ülkenin dışişleri bakanları arasında görüşmelerin olması çok yararlı olmuştur. En kısa zamanda silahların susması bekleniyor. Bizim NATO nezdinde iş birliği içinde olmamız önemli. Türkiye ve AB işbirliği için gelecekte burada bazı planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız, gümrük birliği konusunu da görüşmeye devam edeceğiz.

SORU - CEVAP

Erdoğan: Biz şu anda NATO'da Almanya ile ortağız. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, bunun değerlendirmesini yaptık. Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak erken olur. Şartlar ne getirir ne götürür onu görmek lazım. Daha önce de ifade ettiğim gibi biz sayın Zelenskiy ile de sayın Putin ile de dostluğumuzu korumak zorundayız. Yaptırımlara gelince, BM kuralları içerisinde ne gerekiyorsa onu yaptık. Ukrayna’nın ihtiyacı olan yardımı biz Rusya’ya rağmen yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

Scholz: Biz Putin ile konuşurken Ukrayna'ya yardım etmek için konuşuyoruz. Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermeli. Açık ve net olan şu artık şöyle bir söylenti kalkmalı: Şu gerçek kabul edilmeli. Ukrayna bir millet. Vatanlarını savunuyorlar.



RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI



Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Scholz, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine sunan Erdoğan ve Scholz, Türkiye ve Almanya bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.



TÜRKİYE'YE İLK ZİYARET



Almanya'da 16 yıl süren Angela Merkel döneminin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Olaf Scholz, Türkiye'ye ilk ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Ziyaretin öncelikli gündeminde Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler yer alırken, görüşmede iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin ilerletilmesi konusunun da ele alınması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Scholz arasındaki ilk görüşme, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da düzenlenen G20 zirvesi marjında gerçekleşti. Erdoğan, o dönem başbakanlık görevini sürdüren Merkel ve yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakereleri sürdüren Scholz ile birlikte görüşmüştü. Erdoğan, daha sonra aralık ayında göreve başlamasının ardından Scholz'u telefon görüşmesi ile tebrik etmiş, yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyunun ve stratejik bakışın hâkim olmaya devam edeceğine inandığını belirtmişti.