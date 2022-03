Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Her iki tarafta da yakınlaşma var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ve Kiev'deki yoğun görüşmelerin ardından Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, taraflar arasında kritik noktalarda yakınlaşmalar olduğunu söyledi.

"İKİ TARAFIN POZİSYONLARINDA DA BİR YAKINLAŞMA VAR"

Çavuşoğlu, taraflar arasındaki yakınlaşmayı işaret ederek, "Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz. Bazı konularda kararın liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor." dedi.

"LİDERLER ARASINDA AÇIK KANALLAR VAR"

Hürriyet gazetesine konuşan Çavuşoğlu, taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için mesafe alındığını vurgulayarak, "Eğer taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmazlarsa ateşkes için umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Liderler arasında açık kanallar var. Bu artık biliniyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İKİ TARAFIN BİR ARAYA GELMESİ"

Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki olası görüşmeye Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Henüz savaş başlamamışken bu konuda ilk teklifi biz getirmiştik. Bugün itibarıyla prensip olarak iki tarafın da buna karşı olmadığını görüyoruz. Bazı başka ülkelerin de girişimleri var, bir araya getirme çabaları var. En nihayetinde önemli olan bir araya gelmeleridir. Bu Türkiye’de olur, başka yerde olur. Bizim için önemli olan iki tarafın bir araya gelmesidir."

Çavuşoğlu, her iki ülkede de nasıl karşılandığına yönelik soruya ise "Her iki Dışişleri Bakanı tarafından çok sıcak karşılandım. Her iki Dışişleri Bakanı da kucaklayarak karşıladı. Her ikisi de Türkiye’nin takındığı ilkeli, dürüst siyasetten memnun. İki tarafın da Türkiye’ye güveni var," cevabını verdi.