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Gündem Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı
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Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Şanlıurfa'da, aşiret düğününde geline 6 kilo altın takılırken, halay çekenlerin üzerine dolar ve TL saçıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
• 18 Mayıs 2024 - 13:43 • Son Güncelleme:
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
• 18 Mayıs 2024 - 13:43 • Son Güncelleme:
1 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Düğün, kentteki büyük bir salonun muhteşem atmosferinde gerçekleşti ve aşiret reisleri ile yüzlerce davetli katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı. Düğün, bölgenin sevilen sanatçıları Yusuf Harputlu ve Kemale Amed’in unutulmaz düetleri eşliğinde coşkuyla kutlandı. Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve Türk Lirası banknotlarını havaya saçtılar. Paralar, orkestra tarafından görevlendirilen kişiler tarafından toplanarak çantalara konuldu. Gelinin takıları özel olarak koruma eşliğinde getirildi ve özenle takıldı. Altın takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan geline yakınları tarafından yardım edildi. Düğün sonunda, davetlilerin takı ve para armağanları sandıkta toplandı ve sonra iki kabin valizine konularak güvenli bir şekilde muhafaza edilerek taşındı. Düğün alanı, renkli görüntülerle dolu bir konser alanına dönüştü. Sanatçıların performansları büyük ilgi gördü ve düğün coşkusu şarkılar eşliğinde devam etti.

2 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı. Düğün, bölgenin sevilen sanatçıları Yusuf Harputlu ve Kemale Amed’in unutulmaz düetleri eşliğinde coşkuyla kutlandı.

3 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Yöresel yemek ikramı yapılan düğünde, özel kutu ve tepsilerde getirilen 6 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık ve kolye gibi takılar geline takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para ve altın koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.

4 VALİZLE TAŞINDI

VALİZLE TAŞINDI

Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve Türk Lirası banknotlarını havaya saçtılar. Paralar, orkestra tarafından görevlendirilen kişiler tarafından toplanarak çantalara konuldu.

5 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin nikahlarını kıymasının ardından dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolar ile Türk lirası banknotları saçtı. Deste deste dolarların ve Türk lirasının havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 10 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.

6 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Gelinin takıları özel olarak koruma eşliğinde getirildi ve özenle takıldı.

7 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Altın takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan geline yakınları tarafından yardım edildi. Düğün sonunda, davetlilerin takı ve para armağanları sandıkta toplandı ve sonra iki kabin valizine konularak güvenli bir şekilde muhafaza edilerek taşındı.

8 Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar valizle taşındı

Düğün alanı, renkli görüntülerle dolu bir konser alanına dönüştü. Sanatçıların performansları büyük ilgi gördü ve düğün coşkusu şarkılar eşliğinde devam etti.