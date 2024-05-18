Başörtülü hakimi reddeden avukatla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu ile ilgili davanın duruşmasına tutuklu sanık Ufuk A. ile başka dosyadan tutuklu olan Serdar B. ve avukatları katıldı.

Beyanların ardından mahkeme sanıklara söz verdiği esnada sanık avukatı Alperen Demirdiş reddi hakim talebinde bulundu.

Gerekçesi sorulan Demirdiş, heyette bulunan mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

"DİNİ SİMGELERLE GÖREV YAPAN MAHKEME BAŞKANI VE ÜYESİNİ REDDEDİYORUM"

Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi. Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine sanıkların savunmasını almayarak, duruşmayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda, mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebi sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verilerek, duruşma 2 Temmuz’a ertelendi.

"ESKİ TÜRKİYE KAFASI"

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

"Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunması eski Türkiye kafasıdır." diyen Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı;

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır.