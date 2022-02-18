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Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO’ya üyeliğin 70’inci yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin NATO’ya katılışının 70’inci yıl dönümü için özel bir video klip hazırladı.

18.02.2022 - 12:52 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO’ya üyeliğin 70’inci yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, ‘güvenilir, güçlü ve etkin’ bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, NATO’ya katılışın 70’inci yıl dönümü için özel bir video klip de hazırladı.

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