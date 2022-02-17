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MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP'li belediyelere suda indirim talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi'nce (MHP), MHP'li belediye başkanlarına su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda mesaj gönderildi.

17.02.2022 - 16:36 | | ANKARA, (DHA)
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP'li belediyelere suda indirim talimatı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi. Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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