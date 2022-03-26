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MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

26.03.2022 - 11:26 |
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bizde palavra, yalan, hayal tacirliği yoktur. Özümüz birdir, sözümüz senettir.

Bizim belediye başkanımız şehri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez.

Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız. İnsanlarımızın nasıl huzur bulacağını kilitleniriz. Biz samimiyiz, içimiz bir dışımız birdir. Biz, önce ülkem ve memleketim sonra partim ve ben diyen Türkiye sevdalılarıyız. Dünya saltanatına değil millet sevdasına talibiz.

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