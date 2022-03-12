MHP lideri Bahçeli'den zirveye ilişkin açıklama: Barış yolunda atılmış bir adımdır

Bahçeli, parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17'nci Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı' açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Rusya ve Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin Antalya'da yapılan zirveyi değerlendirdi. Bahçeli, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş yakın komşularımız olan iki ülke arasında beklenmedik bir anda baş gösteren ve 15’inci gününe yaklaşmış olan dönemde de sosyal maliyeti, ekonomik maliyeti çok yüksek olan bir savaş halini almıştır. Böyle bir savaşta Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanını ve fırsatını bulan tek ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi çerçevesinde sayın cumhurbaşkanımız bu iki ülke arasında mümkün olduğu kadar hassas ve titiz davranmıştır. İki ülkeden bir an evvel savaşın sonlandırmasını istemiştir. Ve bu sonlandırmanın yanında da iki ülke arasındaki barışın temininde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir adım atmış olmasını arzulamıştır. Bu çerçevede telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür" dedi.

'BU TOPLANTI BAŞARILI OLMUŞTUR'

Bahçeli, Antalya'da diplomasi oturumunun yapıldığı dönemde Türkiye'nin çok başarılı bir adım attığını vurgulayarak, "Bu barış yolunda atılmış olan bir adımdır. Bu adımla iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışı sağlayabilecek müzakerenin başlangıcını yapmak istemişlerdir ve bunda da başarılı olmuşlardır. Burada önemli olan bir konu; iki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya gelmelerinin kabulü yanında Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da masada olması arzusuyla neredeyse Türkiye’ye bir hakemlik imkanı ve fırsatı tanıyan bir diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. O bakımdan bu toplantı önemli olmuştur, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden bu çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir. Ama bir başlangıçtır; sonucun elde edilmesi için de hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI TAKDİR ETMEK GEREKİR'

Bahçeli, Antalya'daki zirveye ilişkin bazı olumsuz değerlendirmeler yapıldığına dikkat çekerek, "Görüyorum ki Türkiye’de bazı kesimler bu adımları hazmedememektir. Bu adımların sonuç vermesini istememektedirler. Ve basınımızın bazı manşetleri ‘Barış gerçekleşmedi’, ‘Barış hayata geçmedi’, ‘Barış şöyle oldu, barış böyle oldu’ şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan bir umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Böyle bir ülkenin bunu yapabilmesi de önemlidir. Türkiye’nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarısını da takdir etmek lazımdır. Bu memleketin evladıyız. Savaş çok yakınımızda. Hepimiz gördük. Türkiye’de nelerin yaşandığına şahit oluyoruz. 23 tane gemi Türkiye’ye ayçiçeği yağı getirecek; savaş sebebiyle biraz ertelenmiştir. ‘Türkiye’de yağ yoktur’ diyerek bütün marketlere hücum edilmiştir. Basın yoluyla tahrik edilmiştir. Yağ kavgası çıkartmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye’nin yarınını karartmıştır. O sebepten dolayı bu tür hayırlı adımları millet olarak hangi siyasi partide olursak olalım yürekten desteklemekte yarar vardır. Çünkü bölgenin yararınadır, Türkiye’nin yararınadır, dünya barışının yararınadır" diye konuştu.

'6 ORTAĞINA SORMAK LAZIMDIR'

Bahçeli, İngiliz Economist Dergisi’nde çıkan imzasız bir makalede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtemel rakibi olarak gösterildiğinin sorulması üzerine, "MHP genel başkanı imzasız bildirilere, imzasız makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez. Gerçekçidir. Geleceği bu manada değerlendirir. Artık imza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazımdır" dedi.

'YANLIŞ BİR ZAMANLAMA OLMUŞTUR'

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti ile ilgili değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Twitter’da geçen gün yorumumu yaptım. Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Ve orada çok aşırı vaatlerde bulunmuştur ve o vaatler karşısında Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde; 'Bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Burada her şeyi sizinle konuşabilirim. Açıklayabilirim' demiştir. Ben de Twitter’dan 5 tane soru sordum. Bunların cevabını önce 6’lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın. Ondan sonra da vakit bulabiliyorsa da dünya barışının nasıl gerçekleşeceğine değinmiş olsun" diye konuştu.

'DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

NATO ve Avrupa Birliği'nden Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılması çağrıları olduğu hatırlatılan Bahçeli, "Doğru bir yaklaşım değil. Savaşan ülkeler arasında sahip olmuş olduğunuz ekonomik imkanlarla, savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip olmak, yaptırım yoluyla savaşı tahrik etmek, gelişmesine ve çatışmanın yoğunlaşmasına fırsat veren yaklaşımlara dikkat etmek lazımdır. Bu konuda ABD kendisine çeki düzen vermelidir. Bu milletin ve dünyanın ABD’ye soracağı çok sorular vardır. Bunlardan bir tanesi Irak’tır. Bir tanesi Afganistan’dır. Bir tanesi Suriye’dir. Bir tanesi Türkiye’nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerin arkasındaki silahlandırmadır" değerlendirmesinde bulundu.