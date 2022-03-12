CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan elektrikleri kesilen ve sonra tekrar aÃ§Ä±lan Moda Sahnesi'ni ziyaret edeceÄŸini duyurmuÅŸtu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n sahneyi ziyaret etti ve Moda Sahnesi kurucularÄ±ndan Kemal AydoÄŸan'a kandil hediye etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ziyaretine CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu da eÅŸlik etti. Â

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Toplum var eden deÄŸerlerden bir tanesi de sanat ve kÃ¼ltÃ¼rdÃ¼r. Â Sanat ve kÃ¼ltÃ¼re ne kadar Ã¶nem verirsek TÃ¼rkiye'nin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin itibarÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada o kadar iyi yankÄ± uyandÄ±rÄ±r. Moda Sahnesi'nin elektriklerinin kesildiÄŸini duyunca Ã¼rpermedim deÄŸil. Bir sanat alanÄ±nda, icra edilmesinde, elektriklerin kesilmesinde baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na vahim bir tablodur" dedi.Â

KANDÄ°L EN Ã‡OK MODA SAHNESÄ°'NE YAKIÅžIRÂ

Elektriklerin sonradan baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunda mutlu olduÄŸunu ifade eden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Elektriklere yapÄ±lan zamlar dolayÄ±sÄ±yla siyasal iktidarÄ± oldukÃ§a sert eleÅŸtirmiÅŸtim. Bu konuda dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi de sosyal medyada paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. Bunun Ã¼zerine SayÄ±n BahÃ§eli, kendi il baÅŸkanlarÄ±na talimat vererek bana kandiller gÃ¶ndermelerini sÃ¶ylemiÅŸlerdi. O kandillerden ikisi de burada. DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ki, bunlar en Ã§ok Moda Sahnesi'ne yakÄ±ÅŸÄ±r, benzer bir olayÄ± yaÅŸadÄ±lar. 21'nci yÃ¼zyÄ±llarda kandillerden, lambalardan deÄŸilâ€¦

Lambalar, kandiller ayrÄ± ÅŸeyler. Onlar bizim kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir parÃ§asÄ±. Elbette kandilimiz olsun, lambalarÄ±mÄ±z olsun, fenerlerimiz olsun ama 21'nci yÃ¼zyÄ±ldayÄ±z artÄ±k, elektriklerimiz olsun. BuzdolaplarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n, dolayÄ±sÄ±yla elektrikten yararlanan bÃ¼tÃ¼n esnafÄ±n, bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸÄ±n en azÄ±ndan pahalÄ± bir bedel Ã¶demeyerek bu enerji hakkÄ±ndan yararlanmalarÄ± gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±. Â

SANAT DEMEK ELEÅžTÄ°RMEK DEMEKÂ

Sanat dÃ¼nyasÄ±yla birlikte olduÄŸundan son derece mutlu olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sahnenin kurucularÄ±ndan Kemal AydoÄŸan'a, "BÃ¶yle bir ortamda sanat dÃ¼nyasÄ±yla beraber olduÄŸum iÃ§in son derece mutluyum. Bizi eleÅŸtirdiÄŸiniz sÃ¼rece biz kendi varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biraz daha gÃ¼Ã§lenmiÅŸ hissedeceÄŸiz. Sanat demek aynÄ± zamanda eleÅŸtirmek demektir. DolayÄ±sÄ±yla sanatÄ±n bu yÃ¶nÃ¼nÃ¼ de ihmal etmeyelim"diye konuÅŸtu. Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, gazetecilerin sorduÄŸu sorularÄ± da yanÄ±tlayarak, "Ankara'ya gittiÄŸimde eÅŸime yeni fatura gelip gelmedi mi bir sorayÄ±m. Åžu anda haberim yok" dedi. Devlet BahÃ§eli'ye sosyal medyadan emoji ile verdiÄŸi cevap iÃ§in de 'gayet gÃ¼zel bir emojiydi' ifadelerini kullandÄ±. Â

Moda Sahnesi kurucularÄ±ndan Kemal AydoÄŸan ise KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r ederek, "Ã–demediÄŸimiz ikinci faturanÄ±n son Ã¶deme gÃ¼nÃ¼ dÃ¼n doldu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bunlar bizim Ã§ok iÅŸimize yarayacak. Ziyaretiniz iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler" dedi.Â