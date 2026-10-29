Peribacası faciasında yürekleri dağlayan detay! 4 ay önce evlenmiş, tatile gitmişlerdi

Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları yuvarlandı. Bu sırada bölgede bulunan gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna, kayaların altında kalarak yaşamını yitirdi.

Eray Tuna’nın Geyve Medya’nın imtiyaz sahibi olduğu eşi Begüm Tuna’nın ise muhasebeci olduğu belirlendi. Tatil için Göreme’ye giden Tuna çiftinin 5 Temmuz’da dünya evine girdiği ve nikahlarını da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın kıydığı ortaya çıktı.