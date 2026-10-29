Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTartışma silahlı kavgaya dönüştü: O anlar kameraya yansıdı
HaberlerGündem Haberleri Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: O anlar kameraya yansıdı

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: O anlar kameraya yansıdı

29.10.2026 - 23:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

ABONE OL

Ankara'nın Mamak ilçesinde, gece saatlerinde başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 3 gün önce Mamak ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri, pompalı silahla diğer şahsa ateş açmaya kalktı.

İLGİLİ HABER

Yemek sofrasında dehşet! Babasını bıçakla katletti
Yemek sofrasında dehşet! Babasını bıçakla katletti

Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise, "Beni vur" diyerek saldırganın önüne geçti. Saldırgan şahıs, ateş açmadan olay yerinden ayrılırken, çıkan arbedede bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Hafif yaralanan kişi hastaneye götürülürken, silahlı saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Sobadan çıkan yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu
#Gündem

Sobadan çıkan yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu

Patates yüklü kamyon devrildi 1’i ağır 3 kişi yaralandı
#Gündem

Patates yüklü kamyon devrildi 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti şehirde birçok araç mahsur kaldı
#Gündem

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti şehirde birçok araç mahsur kaldı