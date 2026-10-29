Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: O anlar kameraya yansıdı

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Olay, 3 gün önce Mamak ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri, pompalı silahla diğer şahsa ateş açmaya kalktı.

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Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise, "Beni vur" diyerek saldırganın önüne geçti. Saldırgan şahıs, ateş açmadan olay yerinden ayrılırken, çıkan arbedede bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan kişi hastaneye götürülürken, silahlı saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.