Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü

30.10.2026 - 00:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, özellikle şehrin alt bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yolların bir bölümü su altında kaldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kahramanmaraş'ta yağan yağmur akşam saatlerinde sağanak şekilde etkili oldu. Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı güzergâhlarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Mersin yağmura teslim oldu! Caddeler göl oldu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
#Gündem

Mersin yağmura teslim oldu! Caddeler göl oldu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Motosiklette bulunan 2 kardeş otomobille çarpıştı
#Gündem

Motosiklette bulunan 2 kardeş otomobille çarpıştı

Sobadan çıkan yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu
#Gündem

Sobadan çıkan yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu