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Şiddetli yağışlar hayatı felç etti şehirde birçok araç mahsur kaldı

30.10.2026 - 00:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti şehirde birçok araç mahsur kaldı

Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü kentte, birçok araç su birikintileri nedeniyle mahsur kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

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Adıyaman’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Kentin en işlek güzergahlarından biri olan Atatürk Bulvarı’nın birçok noktası yağmur sularıyla doldu. Yer yer göle dönen bulvarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

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Öte yandan, Adıyaman’ın 1. Çevreyolu, 2. Çevreyolu ve 3. Çevreyolu’nda da benzer manzaralar ortaya çıktı. Yoğun yağış nedeniyle suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlarını su birikintilerinden çıkarmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kent merkezinin birçok noktasında etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı da olumsuz etkilerken, yollarda biriken yağmur suları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Göle dönen yollarda belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalar başlattı.

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