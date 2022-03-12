Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
12.03.2022 - 17:19 |
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.
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