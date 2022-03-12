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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

12.03.2022 - 17:19 |
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

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