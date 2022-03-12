Ukrayna'da cami bombalandı iddiası! Dernek Başkanı Hacıoğlu canlı yayında açıkladı

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları savaşın 17'inci gününde devam ediyor.

Zaman zaman sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılarda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını iddia eden bir tweet paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, “Mariupol’de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana’nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80’den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu” ifadelerine yer verildi. Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: CAMİDE HASAR YOK

CNN Türk canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu anlatan Kanuni Sultan Süleyman Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

"Mariupol’de 86 Türk vatandaşımız ve onların akrabaları var; bunların 30'u camide bekliyor. Tahliyeler bugün yapılacak, otobüsler yolda. Caminin 700 metre ilerisine bir roket düştü, ilerideki mahallelerde çatışmalar var. Camide şu anda bir hasar yok. Vatandaşlarımız içinde yaralı yok. Sadece bir hastamız var o da bu olaylardan önce felç geçirmişti. Kara yolu ile yapılacak tahliye işlemleri, rotamız belirli ancak şu an söyleyemem."

İNSANİ KORİDOR TAHLİYELERİ ZORLUKLA İLERLİYOR

Ukrayna'nın iki bölgesinin, Kiev ve Donetsk'in belediye başkanları ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın insanları tahliye etmeye ve "insani koridorlar" aracılığıyla yardım getirmeye çalıştığı bölgelere Rus saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Donetsk valisi Pavlo Kyrylenko yerel basına verdiği demeçte, "İnsani yardımlar Mariupol'a doğru ilerliyor, nasıl ilerlediğini size bildireceğiz. Durum karmaşık, sürekli bombardıman var" dedi ve ekledi: "Durum son derece zor."

Öte yandan Rus tarafı da sivillerin tahliyesinde yaşanan zorluklar için Ukrayna tarafını suçlamaya ve kendi çabalarının engellendiğini iddia etmeye devam ediyor.