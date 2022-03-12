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Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

12.03.2022 - 15:28 | | DHA
Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda panele katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere NEST Kongre Merkezi'ne geldi. İkili görüşmeler öncesinde Bakan Soylu, katılımcılar ve üniversite öğrencileri ile fotoğraf çektirdi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile heyetini kapıda karşılayan Soylu, yarım saat basına kapalı görüştü. Ardından Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam'ı görüşme yapacakları salonun kapısında karşılayan Soylu, bu sırada katılımcılarla sohbet etti. Salam, Soylu'ya Ukrayna konusunda Türkiye'nin yaptığı ara buluculuk için teşekkür etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Bakan Soylu, konuşmacı olarak katılacağı 'Terörizmle Mücadele: Eksik Olan Nedir' isimli panelde moderatörlük yapacak Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wuchte ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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