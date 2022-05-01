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SiyasetMahir Ünal: 20 yıldır iktidar olan siyasi harekete saygı duymayı öğrenmeliler
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Mahir Ünal: 20 yıldır iktidar olan siyasi harekete saygı duymayı öğrenmeliler

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, masa etrafında toplanan siyasi liderlerin iktidar olmaya çalıştığını belirterek, "Yani, daha iktidara yürümeyi beceremeyenler, iktidar olmuş ve 20 yıldan beridir de iktidarda kalabilmiş bir siyasi harekete öncelikle saygı duymayı öğrenmeliler. Çünkü bu, saygı duyulacak bir şey" dedi.

01.05.2022 - 14:47 | | Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Mahir Ünal: 20 yıldır iktidar olan siyasi harekete saygı duymayı öğrenmeliler

Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Programa katılan ve vatandaşlarla bayramlaşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti tarafından 81 ilde dün vefa iftarı düzenlendiğini hatırlatan Ünal, vefanın hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de parti içinde çok önemli olduğunu kaydetti. 20 yıldan beri iktidarda olmalarının temel özelliklerinden birinin de AK Parti'nin vefa hareketi olması olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün bakın, iktidar olmaya çalışanları görüyorsunuz değil mi? Daha iktidar bile olamadılar, iktidar olmaya çalışıyorlar. İşte masanın etrafında toplanıyorlar, dağılıyorlar, sonra bir tanesi çıkıp 'Ben masadan ayrılıyorum' diyor. Öbürü 'Ben zaten senden önce ayrılmıştım o masadan' diyor. Yani, daha iktidara yürümeyi beceremeyenler, iktidar olmuş ve 20 yıldan beridir de iktidarda kalabilmiş bir siyasi harekete öncelikle saygı duymayı öğrenmeliler. Çünkü bu, saygı duyulacak bir şey. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, iktidar yolunda daha siz bir dirlik düzen oluşturamıyorsunuz. Burada 'AK Parti' diye bir siyasi hareket var, 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bir lider var. İktidar olmuş ve 20 yıldan beri de iktidarda kalmışsa bunu anlamaya çalışmaları, buna saygı duymaları gerekiyor her şeyden önce."

Bayramlaşma programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Habibe Öcal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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