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SiyasetBakan Yanık duyurdu! 413 lira kaynak aktarıldı
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Bakan Yanık duyurdu! 413 lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara aşevi hizmeti sunduklarını bildirdi.

01.05.2022 - 13:16 |
Bakan Yanık duyurdu! 413 lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara aşevi hizmeti sunduklarını bildirdi.
Ramazan ayının, birlik beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti. Bugüne kadar 286 bin vatandaşın aşevi hizmeti aldığını kaydeden Bakan Yanık, “Hizmetimizi vatandaşlarımıza hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmak için vatandaşların konutuna teslim etme, aşevi binası ve dağıtım noktası olmak üzere 3 farklı seçeneğimiz bulunuyor. Yaklaşık yüzde 83 oranında ise vatandaşlarımızın adresine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 413 milyon TL kaynak aktarıldı

Bakan Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla bugüne kadar aşevlerine 413 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtirken, 2022 yılı içerisinde 133 milyon TL tutarında kaynak tahsis ettiklerini ifade etti.

Bakan Yanık, yemek hizmetini sunarken çeşitli kuruluşlarla da iş birliği yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Halihazırda STK’lar ile işbirliği yapan 8, belediyeler ile işbirliği yapan 22, Türk Kızılay’ı ile işbirliği yapan 7 ve hayırseverlerle işbirliği yapan 4 SYDV’miz bulunuyor. 97 aşevinde günde 1 öğün yemek verilirken, 21 aşevinde günde 2 öğün yemek hizmetinde bulunuyoruz. Böylece 118 SYDV’miz tarafından haftada ortalama 6 gün, yılda ortalama 321 gün aşevi hizmeti veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlara aşevi hizmeti sunduklarını belirten Bakan Yanık, “Ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza aşevi hizmeti sunduk. Başta Edirne’de 9, Ordu’da 8, Şanlıurfa ve Van’da 6, Ankara ve Yozgat’ta 5’er aşevimiz olmak üzere toplamda 118 aşevimiz ile yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerimiz ile buluşturuyoruz” dedi.

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