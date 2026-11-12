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Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

12.11.2026 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis ekiplerini harekete geçiren şüpheli bir ölüm vakası yaşandı. Bir dairede ceset bulunduğu yönündeki ihbar üzerine adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları aramada halıya sarılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

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Dairede arama yapan ekipler, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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