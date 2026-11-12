Bursa ve Balıkesir’de 400 bin tonluk rekolte beklentisi: Marmarabirlik 410 bareme kadar alım yapacak!

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"Marmarabirlik olarak üreticimiz menfaatine üzerimize ne düşüyorsa bunları yapmak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Her yıl olduğu gibi sırasıyla Marmarabirlik açılış tarihini belirler. Yavaş yavaş bu dönemler açılır ve piyasa nezdinde fiyat da açıklanır. Bu sene de pazartesi günü yapacağımız toplantıda büyük bir ihtimalle fiyatlarımızı belirleyeceğiz. Üreticilerimiz hiçbir spekülatif, iftiravari haber ya da yayınlara asla itibar göstermesinler. Bizim ağzımızdan, bizim resmi kanallarımızdan çıkmayan hiçbir habere ve bilgiye asla itibar göstermesinler. Pazartesi günü itibarıyla fiyat çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız."