GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetİYİ Parti'li Usta: Asgari ücrette güncelleme yapılmalı
HaberlerSiyaset Haberleri İYİ Parti'li Usta: Asgari ücrette güncelleme yapılmalı
ABONE OL

İYİ Parti'li Usta: Asgari ücrette güncelleme yapılmalı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bugün Türkiye enflasyonda rekordan rekora koşuyor. Asgari ücret mutlak şekilde değiştirilmelidir, güncelleme yapılmalıdır" dedi.

04.04.2022 - 15:50 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-
İYİ Parti'li Usta: Asgari ücrette güncelleme yapılmalı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Usta, "Bugün Türkiye enflasyonda rekordan rekora koşuyor maalesef. Üzülerek ifade etmek gerekir; tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 61,1, üretici enflasyonu da yıllık bazda yüzde 115 geldi. Çeyrek yüzyılda böyle rakamlar yoktu. Gıda enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini ve yüzde 70 olduğunu biliyoruz. Ulaştırma enflasyonu da yüzde 99" dedi.

'ASGARİ ÜCRETTE GÜNCELLEME YAPILMALI'

Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın da açıldığını vurgulayan Usta, "Önümüzdeki günlerde üretici fiyatlarının, tüketici fiyatlarına net bir şekilde yansıyacağını görmek mümkün. Bunu akademisyenler de açıkladı. Dünyada da enflasyon yükseliyor ama oralardaki enflasyonlar yüzde 2, 3, 5'lerle ifade ediliyor. Birkaç puanlık artışlar var. G20 ülkeleri içeresinde açık ara enflasyonda en yükseğiz. Bir yıl öncesinde Arjantin bizim çok çok üzerimizdeydi fakat şu anda Arjantin'i bile çok geride bıraktık. Enflasyon bu kadar yüksek giderken, yüzde 50'lik asgari ücreti 'yılın sonuna kadar değiştirmeyeceğim' diyebilir misiniz? Asgari ücret mutlak şekilde değiştirilmelidir, güncelleme yapılmalıdır" diye konuştu. 

    GÜNCEL HABERLER

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

    Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Sıradaki Haber
    Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...

    Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...

    Sıradaki Haber
    SGK harekete geçti! Emeklilik iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor

    SGK harekete geçti! Emeklilik iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor

    Sıradaki Haber