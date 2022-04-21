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İYİ Parti lideri Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Kırşehir'de, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyleyen kişiye, "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

21.04.2022 - 16:48 | | Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)
İYİ Parti lideri Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi.

Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

Meral Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.

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