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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Gazel’in dokunulmazlığı kaldırıldı!

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

01.03.2022 - 21:54 |
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Gazel’in dokunulmazlığı kaldırıldı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dolayı dokunulmazlığı kaldırıldı. TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.

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