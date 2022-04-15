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SiyasetEmine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı
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Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına karşı şiddetle mücadele için yaptığı paylaşımda, "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz" dedi.

15.04.2022 - 23:06 |
Emine Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan paylaşımında, şunları söyledi:

"Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz."

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