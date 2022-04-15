Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kararlıyız' dedi ve canlı yayında duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete uzanan bu topyekün mücadelede en önemli adımları biz attık.

Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Bugüne kadar hazırladığımız 4 ayrı kadına şiddetle mücadele eylem planını harfiyen uygulamaya çalıştık.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunuyla birlikte hayatın her alanında kadının korunmasını sağlamıştır."