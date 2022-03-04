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Dışişleri'nden Özbekistan'la diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılı mesajı

Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümü kutlanarak, "Halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla, müşterek coğrafyamız ve komşu bölgelerin de refah, barış ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz" denildi.

04.03.2022 - 11:59 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
Dışişleri'nden Özbekistan'la diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın 1 Eylül 1991'deki bağımsızlık ilanının Türkiye'de sevinçle karşılandığı, 16 Aralık 1991'de Türkiye'nin, Özbekistan Cumhuriyeti'ni resmen tanıyan ilk ülke olduğu hatırlatıldı. Özbekistan ile Türkiye'nin ilişkisinin ilk günden bu yana, karşılıklı saygı ve ortak yarar anlayışı çerçevesinde halklar arasındaki ebedi kardeşlik bağlarına yakışır biçimde geliştiği kaydedilerek, "Aradan geçen 30 yıl zarfında akdettiğimiz pek çok anlaşma ve belge sayesinde ilişkilerimiz güçlü bir ahdi zemine kavuşmuştur. Özbekistan'la ilişkilerimizin son dönemde kazandığı ivmeden memnuniyet duymaktayız. İlişkilerimiz 2017 yılında 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilmiş; 2018 yılında ihdas ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile ortaklığımız kurumsal bir yapı kazanmıştır" denildi. 

Geçen yılın, ikili ticaret hacmi ve turizm istatistikleri bakımından yeni rekorlara sahne olduğu belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü: 

"Siyasi, iktisadi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerimiz gelişmeye devam etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlar başta olmak üzere çok taraflı iş birliğimiz keza derinleşmekte. Engin tarihi mirası, zengin kaynakları ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde sürdürdüğü başarılı reform sürecini ve yükselen uluslararası profiliyle bölgesinin refah ve güvenliğine yaptığı katkıları takdirle izlemekte ve desteklemekteyiz. Özbekistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutlarken, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla, müşterek coğrafyamız ve komşu bölgelerin de refah, barış ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde işbirliğimizi her alanda daha da geliştirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz."

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