Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Kadına karşı şiddet suçlarında cezalar artıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir.

İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür.

Dünyada kimi yerlerde varlığını gördüğümüz sapkınlık dayatması değil kadın insan, erkek insanoğlu irfanından neşet eden erdem mücadelesidir.

Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışı ile yapılır. İşte biz bunun mücadelesini verdik, veriyoruz.

Kadınlarımızın çok önemli mesafeler katetmesini sağladık. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 27'lerden yüzde 34'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik.

Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslek dalında kadın erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır.

Ülkemizdeki kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir devrim olan 6284 sayılı kanun dünyada örnek teşkil eden bir düzenlemedir. Konuk evleri açılmasından izleme merkezleri kurulmasına kadar pek çok tedbir hayata geçirilmiştir.

Kadına cinsiyetinden dolayı işlenen şiddeti, öldürme eylemini insan olan hiçkimse kabul etmez, edemez. Kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinden daha geridedir. Ancak bu olayları sıfırlayana kadar kendimizi görevini yapmış kabul edemeyiz.

Paketi en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemede kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.

Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır. Kasten öldürme kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır.

Tehdit suçlarına verilecek cezanın alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır. Fiziki ya iletişim araçları ile yapılan ısrarlı takip eylemleri 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak işlem görecektir.

Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Eşe ya da eski eşe karşı kasten yaralama suçları da katalog suçları kapsamına alınarak tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara istemeleri halinde ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir.

28 Şubat'ta sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için zor kullanarak onları okulda çıkaran zihniyet kara bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü.O 28 Şubat eskide kaldı, tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz.

Kadınların varlıklarına saygı duymayanlar, meta olarak görenler hangi süslü kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar bu taraflarını açığa vurmaktan kaçınmıyorlar.



Ülkenin ikinci büyük partisinde onca taciz, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden gelmesi en başta kadınlara karşı yapılan saygısızlıktır. Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamları tahayyül bile etmek istemiyorum. Nerede bu kadın dernekleri? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak, kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne? görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuktur. Başak Cengiz'de bunları gördük, çıktılar mı ortaya? Çıkmadılar.