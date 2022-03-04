Pakdemir'den ilk açıklama geldi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama geldi.

Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.