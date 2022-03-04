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Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi! Yeni Bakan Vahit Kirişçi oldu

 Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı.

04.03.2022 - 00:43 |
Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi! Yeni Bakan Vahit Kirişçi oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

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