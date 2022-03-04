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Vahit Kirişçi kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı.

04.03.2022 - 00:58 |
Vahit Kirişçi kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.
İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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