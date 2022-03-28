Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman'a taziye mesajı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Umman'ın Al Dhahirah bölgesinde meydana gelen heyelanın can kaybına ve yaralanmalara sebebiyet verdiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, Umman Hükümetine, halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.