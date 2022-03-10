Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Ukrayna’da akan kanın, gözyaşının ve yıkımın bir an evvel durdurulması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu savaşın devam etmesi halinde ise kaybedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Bundan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü ve herkes zarar görür.

Bu anlayışla 24 Şubat’ta Rusya’nın saldırısı başladıktan sonra da sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettirdik. Bu süreçte her iki tarafla da gerçekten yoğun temaslarımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde ben de mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba ile çok defa görüşme gerçekleştirdim. Taraflara ülkemizde bir araya gelmeleri için bir davette bulundum. Sonuçta her iki tarafın da kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya’da gerçekleştirdik. Tabii bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmesi de anlamlıdır.

İki taraf da Türkiye’nin toplantıda bulunmasını özellikle istediler. Bunu daha önce de açıklamıştım. Biz bugün bu görüşmede, Türkiye’nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte kolaylaştırıcı rol üstlendik. Sadece ev sahipliği değil, kolaylaştırıcı rol üstlendik her iki tarafın da talebiyle.

Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Çünkü her gün yıkım artıyor, gözyaşı artıyor, akan kan artıyor maalesef. Savaşın ortasında kalan sivilleirn de bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını bir kere daha bu toplantıda çizdik. Tabii bunun için sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine kadar da insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor.

Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulmasının gerektiğini bir kere daha vurguladık. Çünkü sahada durumların farklı olduğunu, vatandaşlarımızı tahliye ederken biz sadece uzaktan görmedik, yaşadık. Toplantıda özellikle Mauripol’dan bir insani koridorun açılması gerektiğini vurguladık. Taraflar bu konuyu ilgili mercilerle görüşeceklerini söylediler. Burada bir eş güdümün yapılması gerekiyor. Şu anda Rusya bu bölgelere girmiş durumda, Ukrayna güçleri de var. Eş güdüm yapılmazsa, her iki taraf da bu konuda sahada da bu eşgüdümü gerçekleştirmezse, tahliye edeceğimiz siviller can tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Sonuçta bu toplantı çatışmaların başlamasından sonra Dışişleri bakanları düzeyinde ilk buluşma özelliği taşıyor. Öte yandan elbette bir görüşmede mucizeler beklenmemelidir ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıçtır. Bu toplantının da özellikle liderler düzeyinde gerçekleştirilmesi de gündeme geldi.

Ukrayna tarafı sayın Zelenskiy’nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, sayın Lavrov da sayın Putin’in prensip olarak buna karşı olmadığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da en son telefon görüşmesinde Putin’in de prensip olarak karşı olmadığını doğrudan söylediğini de hatırlatmak isterim.