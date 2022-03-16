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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan’dan 112 çınarın kesilmesine tepki: Konunun takipçisi olun!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 112 çınarın kesilmesine tepki: Konunun takipçisi olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de tarihi 112 çınarın kesilmesine “Biz 12 ağaç bile değil, fidan kestik diye bir bardakta fırtına koparanlar kılını bile kıpırdatmıyor” diye tepki gösterdiği öğrenildi.

16.03.2022 - 11:23 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 112 çınarın kesilmesine tepki: Konunun takipçisi olun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen istişare toplantısında milletvekillerinin sorularını tek tek dinlerken, ilgili bakanlara talimat verdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Dolmabahçe’deki tarihi 112 çınar ağacının kesilmesiyle ilgili özetle şunları söyledi:

“Biz 12 tane Ağaç, ağaç bile değil, fidan kestik diye bir bardakta fırtına koparanlar, 112 tane ağacın kesilmesine kılını bile kıpırdatmıyor. Bunlar anıt ağaçlar. 112 tane ağacın hepsi kanser olur mu? Konunun takipçisi olun.”

ANKARA-İSTANBUL’U KAYBETMEDİK

Erdoğan toplantıda, “2023 seçimleri çok önemli. Kırılma noktası olacak. Ankara ve İstanbul’u kaybetmedik. Belediye meclisleri bizde. Çok çalışın. 2024 seçimleri de çok önemli” dedi. Milletvekillerinin, bürokratlarla yaşanan sıkıntıları gündeme getirmesi üzerine ise Erdoğan’ın “Bürokratla savaşa savaşa, kapışa kapışa bu noktaya geldik. Siz o ilin vekilisiniz. Çalışmalarınızı yapın” dediği belirtildi.

18 MART’TA ÇANAKKALE’DE OLUN

Erdoğan’ın ayrıca vekillere, “Tüm vekillerimiz 18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü’nün açılışında bulunsun” talimatını verdiği öğrenildi. (Hürriyet)

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