Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Talimat verecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz' dediğini aktarırken, Putin'in Azak'ta bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğini ifade etti.

KRİTİK GÖRÜŞME DÜN GERÇEKLEŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yinelemişti. Kritik görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındığı aktarılmış ve Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirttiği ifade edilmişti.

"ACİLEN ADIM ATILMALI"

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurgulamıştı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirmişti.

KREMLİN'İN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Kremlin, “Operasyonların durması ancak Kiev’in Rusya’nın taleplerini karşılamasına bağlı” ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Vladimir Putin görüşmede, Donbass’ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Bu konudaki temel yaklaşımları ve değerlendirmelerini özetledi, ayrıca belirlenen ana amaç ve hedefleri detaylı biçimde aktardı. Özel harekatın plana ve programa uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Rusya lideri Putin’in görüşmede, Ukrayna’daki milliyetçi ve Neo-Nazi gruplarının sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullandığını ifade ettiği aktarılmıştı.