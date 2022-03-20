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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlamak için mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak.

20.03.2022 - 11:46 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

SON DÖNEMİN EN KRİTİK TOPLANTISI

Toplantıya ilişkin bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, "Gözler Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvede. Son dönemin en kritik toplantısı olarak gösterilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Görüşmenin ana başlığı Rusya-Ukrayna savaşı. Gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bundan sonra atılacak adımlar konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çalışmaları aktaracak. ABD ve Türkiye arasındaki son gelişmeler de düşünüldüğünde S-400 hava savunma sistemi, F-35 ve F-16 uçaklarını kapsayan konuların masaya yatırılması söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirve kapsamında ülke liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması söz konusu olabilir" dedi. (Milliyet)

 

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