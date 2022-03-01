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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi.

01.03.2022 - 09:49 | | ANKARA (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

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