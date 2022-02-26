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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

26.02.2022 - 14:27 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yıldönümü nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

 

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