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    EkonomiBakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini inceledi
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    Bakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini inceledi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar’da bir firma tarafından tarım alanları için özel olarak tasarlanan güneş paneli sistemini inceledi.

    21.04.2022 - 17:32 |
    Bakan Dönmez yeni tasarlanan güneş enerji sistemini inceledi

    Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji hattı olmayan tarımsal alanlarda sulama yapılması için gerekli enerjiyi sağlayan Mobil Güneş Enerji Sisteminin tanıtım programına katıldı.

    Bakan Dönmez’i Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri karşıladı. Dönmez, çiftçiler için büyük kolaylık sağlayacak olan projeyi inceleyerek firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

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