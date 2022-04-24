Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermeni protestoculara "bozkurt" işareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'da Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu basın toplantısında Uruguaya Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği için memnuniyetini ifade ederek geçen sene mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık. Sayın Bakan Bustillon Ağustos ayında Ankarayı ziyaret etti ve Uruguaydan da dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. O ziyarette dört tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu kuruldu, bizde zaten vardık. Bugün iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla beraber, özellikle ikili ticaret hacmimizi daha da arttırabileceğimize inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, Türkiye Cumhuriyeti Montevideo Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı.Türkiye bir ilki gerçekleştirdi ve Uruguay'da 23 Nisan'da elçilik açtı. Konuşmaların ardından elçilik binanın açılışı gerçekleştirildi.

ELÇİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu. Müftüoğlu, hem istiklal marşı okunurken hem de konuşurken mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN, ERMENİ PROTESTOCULARA 'BOZKURT' İŞARETİ

Törenin sonunda Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği karşısındaki parkta toplanan bir grup Ermeni protestocunun Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce el sallayarak sonra da bozkurt işareti yaparak karşılık verdi. Bakan ve heyeti daha sonra Montevideo'dan ayrıldı.