GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Çavuşoğlu duyurdu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir!
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir!
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nun “Newsmaker” oturumunda soruları yanıtladı

27.03.2022 - 12:24 |
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir!

“Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi” sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, “Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz. Bu sorunun yanıtı bu kadar net ve basit” dedi.

Rus oligarkların da Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye’de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çavuşoğlu, son dönemde gündeme gelen “Türkiye S-400’leri Ukrayna’ya versin” yönündeki tartışmalara ilişkin de “Bu kesinlikle masada değildir. Hiçbir şekilde biz bunu değerlendirmedik” dedi.

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri... Dikkat çeken kayıp! Rusya'yı şoke eden haber, komutan...
İlgili Haber
Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri... Dikkat çeken kayıp! Rusya'yı şoke eden haber, komutan...
Muhtarın uyuşturucu planı bozuldu! Canlı yayında uyuşturucu ile savaşıyordu! Zehir taciri çıktı
İlgili Haber
Muhtarın uyuşturucu planı bozuldu! Canlı yayında uyuşturucu ile savaşıyordu! Zehir taciri çıktı
Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı
İlgili Haber
Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

GÜNCEL HABERLER

Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışına katıldı

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Marmaray, bir günde 580 binden fazla yolcu taşıyarak rekor tazeledi

Sıradaki Haber
Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

Ukrayna'dan sıcak görüntüler! Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı

Sıradaki Haber
Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Flaş tazminat kararı

Sıradaki Haber
EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

Sıradaki Haber